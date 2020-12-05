У Зеленського провели закриту зустріч з блогерами: ЗМІ показали список учасників

Карина Бондаренко Політика 18:59, 5.12.2020 Оновлено: 19:12, 5.12.2020

У п'ятницю, 4 грудня, в Офісі президента відбулася закрита зустріч з блогерами та представниками громадянського суспільства, які пишуть про національну безпеку і оборону.

Захід провели заступник керівника ОП Роман Машовець, радники глави ОП Михайло Подоляк і Олексій Арестович. Видання "Бабель" отримало і опублікувало повний список учасників зустрічі.

На зустрічі були присутні:

  • Волонтер фонду "Повернись живим" Наталія Калмикова

  • Сержант морської піхоти і глава правління "Мілітарного порталу" Тарас Чмут

  • Волонтер Наталія Воронкова

  • Волонтер і спікер організації Inform Napalm Михайло Макарук

  • Лідер групи "Антитіла", молодіжний посол UNICEF Тарас Тополя

  • Журналіст і військовий Владислав Волошин

  • Блогер Семен Кабакаєв

  • Олексій Мельников

  • Офіцер Генерального штабу і блогер Анатолій Штефан

  • Андрій Костенко

  • Директор Центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко

  • Волонтер Марія Подибайло

  • Військова Ольга Сальнікова

  • Військовий Євген Сазько

  • Ветеран АТО Олександр "Гром" Грамарчук

  • Музикант і адміністратор "Антитіл" Сергій Вусик

Список учасників зустрічі.
Бабель

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