У Зеленського – про обшуки в музеї Революції Гідності: невже потрібно було саме зараз

В Офісі президента України відреагували на обшуки в Національному музеї Революції Гідності в Києві.

Як повідомляється в Telegram ОПУ, не може не викликати занепокоєння той факт, що слідчі дії відбулися чітко напередодні річниці початку Майдану.

"Невже було обов’язково саме зараз проводити ці обшуки, навіть якщо слідство вважає їх потрібними? Зрозуміло, що це точно не сприяє суспільній злагоді у державі. А правоохоронці повинні враховувати й такі речі, коли немає термінової необхідності для слідчих дій", – зазначили в Офісі.

З іншого боку, згідно з повідомленнями правоохоронців, йдеться про підозру щодо посадовців Музею у розкраданні коштів.

"Якщо гроші справді розтрачені, якщо дійсно було зловживання службовим становищем, то це легко довести. А отже, всі все побачать. У цьому має бути чіткий правовий шлях, тому що будь-яке цивілізоване суспільство зацікавлене в коректному виконанні законів задля запобігання правопорушенням у державі", – йдеться в повідомленні.

В ОПУ підкреслили, що емоцій у ці дні щороку й так дуже багато, тому не варто штучно додавати нових, особливо шляхом "добре відомих політичних спекуляцій".

"Сьогоднішні події навколо Музею Революції Гідності мають завершитися чітким юридичним висновком", – додали в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Національному музеї Революції Гідності 19 грудня правоохоронці провели обшук. Він санкціонований судом в рамках кримінального провадження про можливе зловживання службовим становищем.

На фото, які виклали співробітники музею, видно, що в музей прийшли представники слідчого управління розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності.