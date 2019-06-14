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У Зеленського приготували нововведення для Адміністрації президента: про що йдеться

3.3тЧитати матеріал російською

У команді глави України Володимира Зеленського ініціювали зміни в правилах для відвідувачів Адміністрації президента.

Вони стосуються, зокрема, дрес-коду, повідомив четвертий номер виборчого списку партії "Слуга народу", підприємець і волонтер Давид Арахамія в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"До Адміністрації вже можна [приходити в шортах]. Мене не пускали. Кажуть: дрес-код. Я кажу: хто дрес-код затвердив? Вони кажуть, що не знають. Я знайшов коменданта. Кажу: а чому дрес-код, чому не можна в шортах? І знайшли документи. Поміняли документи. Зараз можна", – розповів кандидат у депутати.

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АП Володимира Зеленського

АП Володимира Зеленського

Колаж

Арахамія додав, що зміни також були внесені в документ, який вимагав спеціального дозволу для відвідування будівлі Адміністрації з ноутбуком.

"Розумієте, в Адміністрацію президента не можна без спеціального дозволу пройти з комп'ютером. Але там багато журналістів ходить, експертів. І у них є комп'ютери.

Я кажу: чому iPhone можна, iPad як планшет можна (це фактично комп'ютер), а комп'ютер уже не можна? Ось що за дурня? Просто ніхто не "парився". Я знайшов документ, який це регламентує. Ми пішли й підписали документ, зараз можна і з ноутбуком. Тобто це такі вже дві маленькі реформи", – зазначив Арахамія.

Давид Арахамія

Давид Арахамія

znaj.ua

Відповідальна за департамент інформаційної політики Ірина Побєдоносцева в свою чергу підтвердила, що в документ, який регламентує зовнішній вигляд співробітників і відвідувачів будівлі АП, а також список заборонених речей, будуть внесені зміни.

"У нас – аналогічні ідеї і думки, тому що просто спекотно... Поки на офіційному рівні це в робочому процесі. Цей процес триває, тому що це не така проста історія. Але це буде точно, тому що ми всі підтримуємо цю ініціативу і вважаємо, що це трохи застарілі заходи. Найближчим часом має запрацювати ця інновація", – сказала Побєдоносцева.

"Залишилося врегулювати це питання, щоб по всіх інстанціях це пройшло", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Давід АрахаміяВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Адміністрація ПрезидентаполітикаПартія "Слуга народу"
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Конец эпохи Здравого Разума,все превращается в дешёвый балаган.
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CARGO 100
CARGO 100
А в шароварах без трусов можно?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Джонсон Саймон Ф., та у него ни шароваров,ни трусов. Это же голодрвнец!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
CARGO 100, лично тебе можно.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Больше заняться нечем зЭ-дикарям - думают, что "измения" их спасут и добавят "приколозависимых"? Ну раз для этих зЭ-наркоманов уже законы приличия не писаны пусть ходят в АП хоть голыми - может полегчает юзику, стефанчуку, сивохе или лысому с менделью. А вот в посольства цивилизованных стран эту квартальную босоту точно не пустят. Изменяй...Те.
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