У Зеленського пояснили порушення перемир'я на Донбасі

Борис Бондар Політика 15:22, 28.07.2020 Оновлено: 15:42, 28.07.2020

Обстріли позицій ВСУ з боку терористів на Донбасі після оголошення перемир'я зумовлені "автономністю" незаконних збройних формувань.

Таке пояснення РБК-Україна дали в Офісі президента України. Там уточнили, що нові обстріли – це поодиноке явище, тому зараз не йдеться про системну стрільбу.

"Причини цієї стрілянини очевидні – деяка автономність незаконних збройних формувань, чиє командування не завжди відразу розуміє важливість припинення вогню або виконує певні провокаційні функції, або навіть людський фактор, коли людина з того боку не може впоратися з емоціями", – зазначили в ОП.

Крім того, там підкреслили, що у разі подальших обстрілів є рішення в межах Тристоронньої контактної групи. Підгрупа з безпеки повинна оцінити причини, інтенсивність несистемного вогню й запропонувати дієві заходи покарання.

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