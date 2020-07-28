У Зеленського пояснили порушення перемир'я на Донбасі
В Офісі президента пояснили, чому терористи продовжують обстріли під час перемир'я. 112.ua
Обстріли позицій ВСУ з боку терористів на Донбасі після оголошення перемир'я зумовлені "автономністю" незаконних збройних формувань.
Таке пояснення РБК-Україна дали в Офісі президента України. Там уточнили, що нові обстріли – це поодиноке явище, тому зараз не йдеться про системну стрільбу.
"Причини цієї стрілянини очевидні – деяка автономність незаконних збройних формувань, чиє командування не завжди відразу розуміє важливість припинення вогню або виконує певні провокаційні функції, або навіть людський фактор, коли людина з того боку не може впоратися з емоціями", – зазначили в ОП.
Крім того, там підкреслили, що у разі подальших обстрілів є рішення в межах Тристоронньої контактної групи. Підгрупа з безпеки повинна оцінити причини, інтенсивність несистемного вогню й запропонувати дієві заходи покарання.
Як писав OBOZREVATEL :
режим повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленості про нього було досягнуто 22 липня в межах переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
Утім, російські окупаційні війська відразу порушили режим тиші і протягом 27 липня тричі обстріляли позиції ВСУ на Донбасі.
Українські захисники на обстріли не відповідали, оскільки, за словами командувача ООС Володимира Кравченка, ті не несли загрози життю.
Україна інформує про зрив перемир'я терористами на Донбасі СММ ОБСЄ, а також своїх міжнародних партнерів.
З початку доби 28 липня російські терористи на Донбасі знову порушили режим тиші і здійснили обстріл позицій українських захисників.