У Зеленського сказали, хто вирішив виконати вимогу луцького терориста

В Офісі президента довго обговорювали, чи варто виконувати вимоги луцького терориста Максима Кривоша, але рішення прийняв сам президент України Володимир Зеленський.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Страні" медійний кризис-менеджер в ОП Михайло Подоляк. За його словами, ситуація була критичною.

"Я займався такими кризами і трошки в них розумію. Якщо більше трьох годин переговори йдуть погано, потім всі в оперативному штабі починають працювати пасивно. Взагалі-то вже через три години на столі у Зеленського мало лежати кілька сценаріїв, за якими можна йти. Треба точно розуміти профайл людини, з яким ти розмовляєш, і точно потрапити в річ, яка його марнославство виведе на перший план. Треба загравати з "Я" людини, з його альтер-его. Ти повинен зробити з нього супергероя і пояснити, що його наступний крок не повинен закінчитися трагічно. Тому що тоді у нього з'являється майданчик, що він повинен своє его далі чесати. Це класика переговорів подібного роду. Але не виходило там цього", – зазначив політтехнолог.

За його словами, рішення, що робити в ситуації з луцьким терористом, не було протягом 8 годин.

"І президент взяв цю відповідальність на себе і прийняв, на мій погляд, абсолютно нормальне рішення, яке розвантажило ситуацію. Так, це рішення незвичне, нетрадиційне. Але у нас і країна нетрадиційна. У нас же всі проблемні ситуації заточені на президента. Вся структура влади впирається в одне прізвище", – сказав Подоляк.

Також він зауважив, що в США ніхто б не вимагав від Трампа записувати відео – це б вирішувалося на рівні губернатора чи голови силового відомства.

"Там люди розуміють, хто за що відповідає. А у нас будь-яка маленька подія – нехай Зеленський вирішить проблему. Ось він і вирішив. Тепер інше питання – чи відкрив він ящик Пандори", – заявив кризис-менеджер.

На його думку, Зеленський показав, що здатний прийняти будь-яке, вкрай жорстке непопулярне рішення. При цьому президент виявився незадоволений підготовкою силовиків до нестандартної ситуації.

"Президент зробив висновок, що силовикам все ж потрібно більш належним чином готуватися до таких ситуацій. Це теж предмет його розгляду з силовими структурами. Він чітко їм заявив, що вони не можуть постійно спекулювати на його імені, і він більше не буде вирішувати подібні кризи. Або вони самі навчаться, або хтось інший", – сказав політтехнолог.

Він зазначив, що силовики не тиснули на президента, але і не пропонували конкретних рішень.

"Вони не дали ніякого рішення, просто морозилися. Конфлікт триває більше восьми годин, а рішення так і немає. Чекають, поки все само пройде. Президент своїм вчинком показав дві речі: він готовий приймати особисті непопулярні рішення. А це відмінно для країни, він не сховався за кимось", – підкреслив представник ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський виконав вимоги Максима Плохого, який захопив автобус в Луцьку. Глава країни на своїй сторінці в Facebook опублікував відео про фільм, як того хотів злочинець.