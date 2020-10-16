У Зеленського пояснили, чому хочуть зменшити кількість нардепів

В Офісі президента України Володимира Зеленського пояснили його ініціативу щодо скорочення кількості депутатів, яку він озвучив серед питань для всенародного опитування.

Це потрібно тому, що вчорашні традиційні системи управління не завжди спроможні адекватно відповісти на нові виклики та кризи сучасного світу, повідомила пресслужба глави держави.

Законопроєкт про внесення змін до Конституції, яким, зокрема, пропонується зменшити кількість народних депутатів до 300 Зеленський ініціював у серпні 2019 року.

Забезпечити фінальне голосування парламенту з результатом не менш ніж 300 голосів "за" для реалізації цієї ініціативи силами виключно фракції партії "Слуга Народу" неможливо. Тому президент запропонував громадянам України переконати політиків зробити це.

"Третє питання у загальнонаціональному опитуванні 25 жовтня 2020 року, як уже відомо, буде таким: "Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?" Якщо люди скажуть "так", жоден політик – скільки б у нього не було фінансового, медійного або партійного впливу – не зможе заперечити волю народу", – говориться в повідомленні.

На думку глави держави, доцільність зменшення кількості депутатів цілком очевидна.

"В Україні відбулася глибока реформа децентралізації. Це означає, що на місця були передані як більші повноваження, так і суттєво більші фінансові можливості для їхньої реалізації. Відповідно, після зміни балансу між центральною та місцевою владою виникла потреба і в більшій концентрації фаховості на рівні національного парламенту", – заявила пресслужба Офісу президента України (ОПУ).

У повідомленні наголошено на тому, що звична кількість народних депутатів України "є завеликою та породжує спокусу для численних гравців з об’ємним лобістським ресурсом дарувати місця у списках своїх партій як винагороду за багатолітнє попутництво".

Зменшення кількості народних обранців може позитивно позначитися на якості представництва інтересів виборців, вважає президент.

"Зросте конкуренція за депутатський мандат. Парламент стане ще професійнішим, що конче необхідно державі сьогодні. А 300 народних обранців є абсолютно виправданою кількістю депутатів з урахуванням нового адміністративно-територіального устрою країни", – уточнили в пресслужбі глави держави.

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