У Зеленського поставили крапку в питанні постачання води до Криму

Марина Ліснічук Політика 15:56, 18.05.2020 Оновлено: 17:12, 18.05.2020

Україна не відновлюватиме постачання води до тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив перший заступник глави української делегації в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, віцепрем'єр України Олексій Резніков.

"Ніхто нічого не збирається відновлювати. Є проста відповідь: після деокупації в наш Крим ми потачаємо нашу воду", – зазначив він.

Дипломат підкреслив, що зараз за цю ситуацію відповідає виключно Росія.

"До того ж, згідно з Женевською конвенцією, вони зобов'язані забезпечити всі гуманітарні запити цивільного населення", – додав Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали фото найбільших водосховищ анексованого Росією Криму, які забезпечують півострів водою та які значно висохли за останні шість років.

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