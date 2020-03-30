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30 березня • оновлено в 08:27
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У Зеленського пообіцяли не вести переговори з бойовиками

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Міністр реінтеграції і представник України в ТКГ Олексій Резніков заявив, що в форматі Консультативної ради з ОРДЛО, яка викликала скандал серед політикуму, переговори з бойовиками вести не будуть.

Подробицями про ініціативу він поділився в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Механізм відбору з нашого боку поки не визначений. Ми хочемо щоб такий механізм був дзеркальним і для тієї сторони. Наскільки вони будуть з цим хімічити – це вже інша справа. Якщо вони привозять бойовика, то українська делегація каже "до побачення, всі вільні" . Розмови не буде. У них там зараз "зради" з цього приводу більше ніж у нас, я це точно знаю зі своїх джерел. Механізм повинен бути таким, щоб у суспільства не було сумнівів в порядності та патріотизмы тих, кого туди відберуть", – пояснив він.

У Зеленського пояснили переговори з ОРДЛО

У Зеленського пояснили переговори з ОРДЛО

За словами Резнікова, раніше було неможливо не вести переговори з бойовиками, оскільки необхідно було домовитися про обмін полоненими і розведення військ. Однак це, за його словами, не свідчить про визнання самопроголошених "Л/ДНР".

"Якщо ми підтвердили повноваження Захарченка та Плотницького в 2014 році, дозволивши їм підписатися під Мінськими угодами поруч із повноважними представниками України, Росії та ОБСЄ, то нічого більше ми не зробили і зараз. Українська сторона в мінському процесі зараз не пішла далі, ніж українська сторона в 2014 році суб'єктність невизнаних республік не з'явилася від цього", – додав він.

Резніков розкритикував всі попередні "делегації з "Л/ДНР" у Мінську. "З якого переляку там присутні тільки ті, хто проживає на непідконтрольній частині і ще й інфіковані російською пропагандою? А ми вважаємо, що там повинні бути і ті, хто проживає на підконтрольній частині, патріоти України, вихідці з цих районів, які мають право відстоювати свої інтереси", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна має намір створити консультативну раду, до якої увійдуть представники окупованих районів Донецької та Луганської областей, які не належать до керівництва "Л/ДНР". Це є зобов'язанням України в рамках Мінських угод.

Резніков заявив, що особливий статус окремих районів ОРДЛО в Конституції закріплений не буде.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Особи
Олександр Захарченко Олексій Резніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Резников заявил, что особый статус отдельных районов ОРДЛО в Конституции закреплен не будет...." Это все что нужно знать о минских соглашениях.
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