У Зеленського показали відео "багатолюдної" зустрічі президента в Австрії
Президент Володимир Зеленський 15 вересня відвідав Австрію з робочим візитом, де його зустріли декілька українців.
Відео, як главу держави вітають співгромадяни, на своїй сторінці в Facebook опублікувала його прессекретарка Юлія Мендель (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).
"Українці вітають в Австрії президента Володимира Зеленського", – підписала вона публікацію.
На кадрах видно, що Зеленського за огорожею зустрічають чотири людини – дві дівчини і дві жінки.
Найбільш бурхливо відреагували дівчата. Одна з них крикнула президенту: "Слава Україні!". Ще одна додала: "Одеса вас вітає!".
(Відео – Facebook Юлії Мендель)
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту до Австрії Володимир Зеленський провів переговори з керівництвом країни, на яких торкнувся низки питань, зокрема виробництва вакцини від коронавірусу, економічного співробітництва, а також загрози для України і Європи від газопроводу "Північний потік-2".