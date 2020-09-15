У Зеленського показали відео "багатолюдної" зустрічі президента в Австрії

Президент Володимир Зеленський 15 вересня відвідав Австрію з робочим візитом, де його зустріли декілька українців.

Відео, як главу держави вітають співгромадяни, на своїй сторінці в Facebook опублікувала його прессекретарка Юлія Мендель (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"Українці вітають в Австрії президента Володимира Зеленського", – підписала вона публікацію.

На кадрах видно, що Зеленського за огорожею зустрічають чотири людини – дві дівчини і дві жінки.

Найбільш бурхливо відреагували дівчата. Одна з них крикнула президенту: "Слава Україні!". Ще одна додала: "Одеса вас вітає!".

(Відео – Facebook Юлії Мендель)

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту до Австрії Володимир Зеленський провів переговори з керівництвом країни, на яких торкнувся низки питань, зокрема виробництва вакцини від коронавірусу, економічного співробітництва, а також загрози для України і Європи від газопроводу "Північний потік-2".

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