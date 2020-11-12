У Зеленського поділилися, що обговорюватимуть на зустрічі в "нормандському форматі"

На зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", яка пройде у форматі відеоконференції 13 листопада, сторони обговорюватимуть представлений Україною план щодо досягнення миру на Донбасі.

Про це в ефірі "Радіо НВ" повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає пресслужба глави держави. За його словами, загалом на порядку денному засідання стоятимуть питання активізації роботи Тристоронньої контактної групи.

"Після саміту лідерів країн "нормандського формату" в грудні минулого року пройшов певний час, але це не означає, що робота не велася. Цей формат існує не лише на рівні лідерів – активно комунікують між собою і радники президентів", – сказав він.

Жовква підкреслив, що Україна намагається пришвидшити переговорний процес. Для цього вона пропонує конструктивні кроки, серед них і план дій, який українська сторона вже представила на робочій групі ТКГ із політичних питань.

"Нам необхідно активізувати процес і в ТКГ, і спонукати Росію виконати ті зобов’язання та домовленості, які вона брала на себе", – додав він.

Заступник глави ОП також наголосив, що президент Володимир Зеленський постійно спілкується з іншими лідерами "нормандської четвірки". Також Жовква не виключив можливості поновлення посади спецпредставника Державного департаменту Сполучених Штатів із питань України після вступу на посаду нового президента США.

"Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би США розуміти, що відбувається в межах "нормандського формату", формально не беручи в ньому участі", – пояснив він, додавши, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах ТКГ і "нормандського формату", але для досягнення миру потрібен рух назустріч іншої сторони, тому тут країна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Нагадаємо: раніше українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі озвучила свій план дій щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі. Головним пунктом було названо виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін припустив, що обрання кандидата від Демократичної партії Джо Байдена президентом США може змінити ситуацію з війною на Донбасі та анексією Криму в Україні. Він вказав на важливість для української держави розуміти спрямування політики американської адміністрації.