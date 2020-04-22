Президент України Володимир Зеленський вважає, що в експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

Про це розповіли у пресслужбі Офісу президента, передає "Інтерфакс-Україна". Більше того, Зеленський запропонував Саакашвілі поділитися своїми ідеями з Кабінетом міністрів і Верховною Радою України.

"Президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрезидентом Грузії Михеілом Саакашвілі і поспілкувався про його бачення можливої допомоги в розвитку України. Саакашвілі відомий на міжнародній арені і вже показав досвід успішного впровадження реформ. Президент Зеленський вважає, що у пана Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням і розробками з урядом і парламентом України", – повідомили агентству в ОП.

Міхеіл Саакашвілі Слово і Діло

Як повідомляв OBOZREVATEL, про можливе призначення Саакашвілі до Кабміну розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. За її словами, зараз кандидатура обговорюється у фракції. Голосування може бути вже у п'ятницю, 24 квітня.

Сам Саакашвілі відреагував на новину про своє призначення і заявив, що готовий працювати і незабаром презентує план.