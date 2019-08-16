У Зеленського підтвердили чутки про нове міністерство: хто очолить

У команді президента України Володимира Зеленського підтвердили чутки про те, що Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту планують об'єднати в одне – Міністерство гуманітарної політики.

Очолити його може екс-керівник телеканалу СТБ і позаштатний радник президента Володимир Бородянський. Таку заяву зробив в інтерв'ю "Громадському" заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк.

"Це не безпідставні чутки. Дійсно, робота і думки такі є", – сказав він.

Володимир Бородянський СТБ

За його словами, функціонал міністерств під час об'єднання не зникне. "Усі ті функції, які вони виконували, залишаються. До речі, це британська модель. У Британії і культура, і спорт, і медіа об'єднані в одне міністерство", - пояснив Костюк.

Планується, уточнив він, також залучити фахівців з маркетингу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про можливість створення нового міністерства на чолі з Бородянським говорив новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Микита Потураєв.

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