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У Зеленського підтримали повне зняття недоторканності: перші деталі

4.9т Читати матеріал російською

Команда президента Володимира Зеленського виступила за повне зняття недоторканності з народних депутатів України.

Про це заявив Богдан Яременко, майбутній глава комітету ВР у закордонних справах. Відзначається, що це питання обговорювалося на зустрічі українського глави з партією "Слуга народу" 28 серпня.

"Президент ще раз переконливо закликав це питання [зняття депутатської недоторканності] вирішити", – сказав він.

Верховна Рада

Верховна Рада

Колаж

"Сумніви є не в тому, щоб не голосувати за це, а через наслідки. Що прийняття цього рішення може створити можливість для нечесних, скажімо так, правоохоронців впливати на депутатів", – додав політик.

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Особи
Володимир Зеленський Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
політика Партія Слуга народу Депутатська недоторканість Верховна Рада України видео
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Колобов Макс
Колобов Макс
К концу каденции сами отменят Конституционным судом, а пока привет, полит репрессиям.
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