У Зеленського підтримали повне зняття недоторканності: перші деталі

Команда президента Володимира Зеленського виступила за повне зняття недоторканності з народних депутатів України.

Про це заявив Богдан Яременко, майбутній глава комітету ВР у закордонних справах. Відзначається, що це питання обговорювалося на зустрічі українського глави з партією "Слуга народу" 28 серпня.

"Президент ще раз переконливо закликав це питання [зняття депутатської недоторканності] вирішити", – сказав він.

Верховна Рада Колаж

"Сумніви є не в тому, щоб не голосувати за це, а через наслідки. Що прийняття цього рішення може створити можливість для нечесних, скажімо так, правоохоронців впливати на депутатів", – додав політик.

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