Рада нацбезпеки й оборони України спільно з Міністерством оборони розробляють законопроєкти для реалізації домовленостей у нормандському форматі.

Про це 28 лютого в ефірі "Радіо НВ" заявив перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, зазначивши, що вже напрацьовано кілька треків на різні напрямки.

"Що впроваджувати, буде [вирішуватися] за результатами чергових переговорів президента [Володимира Зеленського] у нормандському форматі. Думаю, після цього буде напрацьована дорожня карта, яка буде включати в себе і законопроєкти. Ми покажемо це суспільству. Ми ні від кого нічого приховувати не будемо, тому що це питання національної безпеки", – запевнив Стефанчук.

Руслан Стефанчук скрін відео

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За його словами відповідні напрацювання є у різних відомств, більшість у РНБО. Жодних деталей про підготовлювані законопроєкти він не навів, зазначивши лише, що вони необхідні для встановлення миру на Донбасі.

"Вони, як пазл, будуть складатися, коли буде зрозуміла загальна концепція", – додав віце-спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч лідерів країн нормандського формату може відбутися не в квітні, а пізніше. Реакція Росії з цього питання зараз негативна.

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