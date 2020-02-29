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1 березня • оновлено в 00:06
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У Зеленського підготували низку законопроєктів щодо Донбасу

3.2т
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Рада нацбезпеки й оборони України спільно з Міністерством оборони розробляють законопроєкти для реалізації домовленостей у нормандському форматі.

Про це 28 лютого в ефірі "Радіо НВ" заявив перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, зазначивши, що вже напрацьовано кілька треків на різні напрямки.

"Що впроваджувати, буде [вирішуватися] за результатами чергових переговорів президента [Володимира Зеленського] у нормандському форматі. Думаю, після цього буде напрацьована дорожня карта, яка буде включати в себе і законопроєкти. Ми покажемо це суспільству. Ми ні від кого нічого приховувати не будемо, тому що це питання національної безпеки", – запевнив Стефанчук.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

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За його словами відповідні напрацювання є у різних відомств, більшість у РНБО. Жодних деталей про підготовлювані законопроєкти він не навів, зазначивши лише, що вони необхідні для встановлення миру на Донбасі.

"Вони, як пазл, будуть складатися, коли буде зрозуміла загальна концепція", – додав віце-спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч лідерів країн нормандського формату може відбутися не в квітні, а пізніше. Реакція Росії з цього питання зараз негативна.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Теги
нормандський формат Донбас
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не "решат с Путиным", а "решит Путин".
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Кристина Стефанова, Отсосать может ваш путин, а не решать! Ну вам рабам всё равно, куда стадо погонят, туда вы и поплетётесь.
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, к сожалению с этими гопниками-клоунами, таки да...
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