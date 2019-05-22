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/Політика

У Зеленського озвучили плани на перші закордонні поїздки

9.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський зараз розглядає кілька варіантів для першого офіційного закордонного візиту.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив глава Адміністрації Андрій Богдан. Він зазначив, що глава держави вже отримав кілька пропозицій.

"Є багато пропозицій, завжди у політикумі дуже важливий перший візит, ми думаємо над цим, але відповіді поки немає", — зазначив Богдан.

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Зазначимо, що раніше глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що президент Зеленський в зарубіжних візитах має найперше орієнтуватися на Брюссель і Вашингтон. Дипломат наголосив, що своє бачення послідовності візитів, їхньої змістовної наповненості і потрібних кроків він виклав на зустрічі із Зеленським ще до інавгурації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення вищих посадових осіб країни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Також Зеленський призначив свого радника з юридичних питань Андрія Богдана главою Адміністрації президента. Пізніше він заявив, що цю посаду вивели з-під закону про люстрацію.

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Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Первой поездкой должна быть в Донецк и Луганск.
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D Natali
D Natali
что-то Богдан зачастил на 112 канал.
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