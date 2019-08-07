У Зеленського оприлюднили список претендентів на пост прем'єра

Новообраний нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра.

При цьому він підтвердив, що главу партії Дмитра Разумкова вважають "безальтернативним" кандидатом на посаду спікера Верховної Ради, передає "Радіо НВ".

"У нас є шорт-лист, у ньому Андрій Коболєв (голова правління НАК Нафтогаз України), Юрій Вітренко (виконавчий директор Нафтогазу), Олексій Гончарук (заступник голови ОП з економічних питань) і Владислав Рашкован (виконавчий директор Міжнародного валютного фонду)", – розповів Арахамія.

Кабмін України LB.ua

Нардеп також назвав заступника глави Офісу президента Руслана Рябошапку головним претендентом на пост генерального прокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явився попередній список кандидатів на пост заступників глави фракції та голів парламентських комітетів від партії "Слуга народу".

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