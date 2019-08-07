Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

У Зеленського оприлюднили список претендентів на пост прем'єра

5.7т Читати матеріал російською

Новообраний нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив шорт-лист кандидатур на посаду прем'єр-міністра.

При цьому він підтвердив, що главу партії Дмитра Разумкова вважають "безальтернативним" кандидатом на посаду спікера Верховної Ради, передає "Радіо НВ".

"У нас є шорт-лист, у ньому Андрій Коболєв (голова правління НАК Нафтогаз України), Юрій Вітренко (виконавчий директор Нафтогазу), Олексій Гончарук (заступник голови ОП з економічних питань) і Владислав Рашкован (виконавчий директор Міжнародного валютного фонду)", – розповів Арахамія.

Новини
"Це жах!" Арахамія зробив зізнання про проросійських "слуг народу"

Кабмін України

Кабмін України

LB.ua

Нардеп також назвав заступника глави Офісу президента Руслана Рябошапку головним претендентом на пост генерального прокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явився попередній список кандидатів на пост заступників глави фракції та голів парламентських комітетів від партії "Слуга народу".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Давид Арахамія Юрій Вітренко Андрій Коболєв Владислав Рашкован Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Партія "Слуга народу"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
12
2
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А якже Коболев без своєї мінімальної зарплатні? Чи йому тут пообіцяли більше?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
А можно сразу всех: Андрюшу Коболева, Юру Витренко, Душку Гончарука, Владика Рашкована и Руслана Рябошапку в спикеры Верховной Рады? Для чётного числа, можно и Парубия оставить ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel