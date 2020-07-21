В Офісі президента обговорюють вимоги луцького терориста до Зеленського, – ЗМІ

В Офісі президента України йде обговорення вимоги захопившого людей в автобусі в Луцьку Максима Плохого (Кривоша).

Про це заявило джерело "Страны" в ОП, передає Telegram-канал видання. Нагадаємо, від Володимира Зеленського терорист вимагає, щоб той записав відео і закликав усіх подивитися фільм "Земляни" про експлуатацію тварин.

"Обговорення йде. Важливо правильно оцінити ризики ситуації з усіх боків. Можна відкрити скриньку Пандори", – сказав співрозмовник журналістів.

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Глава СБУ Іван Баканов зі свого боку підкреслив, що співробітники Служби безпеки роблять усе можливе, повідомляється на сайті відомства.

За фактом захоплення в Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса "Краснилівка-Берестечко" розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт).

"Співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені. Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе", – заявив голова СБУ.

Як писав OBOZREVATEL: