В Офісі президента обговорюють вимоги луцького терориста до Зеленського, – ЗМІ
В ОП обговорюють вимоги луцького терориста.
В Офісі президента України йде обговорення вимоги захопившого людей в автобусі в Луцьку Максима Плохого (Кривоша).
Про це заявило джерело "Страны" в ОП, передає Telegram-канал видання. Нагадаємо, від Володимира Зеленського терорист вимагає, щоб той записав відео і закликав усіх подивитися фільм "Земляни" про експлуатацію тварин.
"Обговорення йде. Важливо правильно оцінити ризики ситуації з усіх боків. Можна відкрити скриньку Пандори", – сказав співрозмовник журналістів.
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Глава СБУ Іван Баканов зі свого боку підкреслив, що співробітники Служби безпеки роблять усе можливе, повідомляється на сайті відомства.
За фактом захоплення в Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса "Краснилівка-Берестечко" розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.258 (терористичний акт).
"Співробітники Антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події та роблять усе можливе, аби заручники якнайшвидше були звільнені. Ситуація потребує злагоджених дій усіх правоохоронних структур, ми знаходимося в постійному контакті. Ці процеси, як правило, непублічні й на всі питання суспільства ми зможемо відповісти після того, як всі заручники будуть в повній безпеці. Робимо для цього все можливе", – заявив голова СБУ.
Як писав OBOZREVATEL:
Вранці 21 липня в центрі Луцька чоловік взяв у заручники 20 пасажирів автобуса та погрожував підірвати його. Невідомий назвався Максимом Плохим.
Пізніше з'ясувалося, що справжнє ім'я луцького терориста – Кривош Максим Степанович.
Згідно з книгою "Філософия Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", яка нібито є автобіографічною, Кривошей потрапив до в'язниці в 18 років.
Також були опубліковані вимоги терориста. У Міністерстві внутрішніх справ назвали їх досить сумбурними і "філософськими".
Президент Володимир Зеленський прокоментував захоплення заручників і заявив, що справа знаходиться під його особистим контролем.
Біля автобуса час від часу було чути постріли, а також прогримів вибух – Максим Плохой намагався збити безпілотник правоохоронців.
OBOZREVATEL дізнався подробиці з життя терориста.