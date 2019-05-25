У Зеленського намітився закордонний візит: куди поїде

Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.

У цей день там повинна пройти конференція з підтримки реформ в Україні. "Воно (запрошення - Ред.) особисто, принаймні по телефону, передано. А там вже з паперами ми, як з одного боку, так і з іншого, впораємося", — сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Правда, при цьому посол підкреслив, що в Канаді розуміють, що в цей час в Україні буде в розпалі виборча кампанія.

Володимир Зеленський

"Думаю, наш прем'єр сподівається на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників", —зазначив Ващук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Адміністрації Андрій Богдан заявив, що Зеленський зараз розглядає кілька варіантів для першого офіційного закордонного візиту.

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