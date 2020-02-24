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24 лютого • оновлено в 14:33
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У Зеленського категорично висловилися щодо вступу України в НАТО

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У майбутній воєнній стратегії України буде задокументовано курс країни на членство в Північноатлантичному альянсі.

Це відбудеться упродовж найближчих двох-трьох місяців. З такою заявою виступив гендиректор Директорату з питань національної безпеки й оборони Офісу президента Іван Апаршин під час публічної дискусії, присвяченій річниці внесення змін до Конституції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Набуття Україною членства в НАТО – це взагалі питання сьогодні не обговорюється. Найближчим часом будуть указ президента, стратегія національної безпеки та оборони, там також є пряме посилання, що кінцева мета країни – повноправне членство в альянсі", – підкреслив він.

Іван Апаршин заявив, що у майбутній воєнній стратегії України буде задокументовано курс країни на членство в НАТО

Іван Апаршин заявив, що у майбутній воєнній стратегії України буде задокументовано курс країни на членство в НАТО

За словами Апаршина, прагнення України до членства в НАТО підтверджується практичними кроками, які упродовж останнього часу здійснювала влада.

"Бюджет збільшено. Державне оборонне замовлення, хоч і з затримкою, вже сьогодні затверджено. Сьогодні знову-таки на рівні комітету будуть внесені деякі зміни..." – додав він.

Також гендиректор Директорату з питань нацбезпеки зауважив, що Офіс президента вже розпочав інспекційну перевірку Міноборони і Збройних сил щодо питань територіальної оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Особа
Іван Апаршин
Місце
Україна
Теги
Офіс президента НАТО
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну ладно, свою страну развалили - подумали на украине, что бы ещё развалить)))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Сбитень пихтовый с имбирем и прополисом, 220мл-это даже не обсуждается..
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Любят на украине всякие члeны
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