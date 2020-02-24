У майбутній воєнній стратегії України буде задокументовано курс країни на членство в Північноатлантичному альянсі.
Це відбудеться упродовж найближчих двох-трьох місяців. З такою заявою виступив гендиректор Директорату з питань національної безпеки й оборони Офісу президента Іван Апаршин під час публічної дискусії, присвяченій річниці внесення змін до Конституції, передає "Інтерфакс-Україна".
"Набуття Україною членства в НАТО – це взагалі питання сьогодні не обговорюється. Найближчим часом будуть указ президента, стратегія національної безпеки та оборони, там також є пряме посилання, що кінцева мета країни – повноправне членство в альянсі", – підкреслив він.
Іван Апаршин заявив, що у майбутній воєнній стратегії України буде задокументовано курс країни на членство в НАТО
За словами Апаршина, прагнення України до членства в НАТО підтверджується практичними кроками, які упродовж останнього часу здійснювала влада.
"Бюджет збільшено. Державне оборонне замовлення, хоч і з затримкою, вже сьогодні затверджено. Сьогодні знову-таки на рівні комітету будуть внесені деякі зміни..." – додав він.
Також гендиректор Директорату з питань нацбезпеки зауважив, що Офіс президента вже розпочав інспекційну перевірку Міноборони і Збройних сил щодо питань територіальної оборони.
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