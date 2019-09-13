У Зеленського хочуть провести вибори на окупованій території Донбасу

Влада України хоче провести місцеві вибори по всій країні, включно із територіями тимчасово окупованої частини Донбасу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в кулуарах форуму Ялтинської економічної стратегії (YES), зазначивши, що на непідконтрольній території вже були фейкові вибори, які ми не визнаємо.

"Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори по всій території, включаючи окуповану. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно", – сказав він.

Також Пристайко додав, що "формулу Штайнмаєра" ще у 2016 році узгодив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Вадим Пристайко 24 канал

"Формулу Штайнмаєра", яку наш глава держави узгодив, ми, як люди, які виконують навіть те, що пообіцяли наші попередні президенти, повинні виконувати. Ми зараз обговорюємо, у якій формі", – зазначив він.

"Формула Штайнмаєра" стосується визначення статусу Донбасу. Має на меті одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська і техніку з території ОРДЛО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Зеленського анонсували нові дострокові вибори. Підготовка до них може бути запущена після завершення процесу формування місцевих громад.

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