У Зеленського хочуть прибрати "зайві" міністерства: що відомо

В Адміністрації президента Володимира Зеленського підняли питання про скорочення кількості міністерств в майбутньому уряді і мають намір найближчим часом подати проект коаліційної угоди.

Про це в понеділок, 24 червня, в ході конференції в Києві, присвяченій реформі державного управління, заявив заступник глави АП Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад", – сказав він.

Заступник глави АП також засумнівався в доцільності існування Національної академії державного управління.

"У нас відкрите питання щодо Національної академії держуправління. Я спілкувався з кількома людьми. Четверо з них сказали: "Ліквідуй!" – поділився він.

Олексій Гончарук LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у президента України Володимира Зеленського відзвітували про виконану роботу за перший місяць на посаді. Команда глави держави опублікувала відео, де повідомила про досягнення гаранта за місяць перебування при владі.

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