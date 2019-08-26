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У Зеленського готові скоротити кількість депутатів у Раді

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У команді партії "Слуга народу" підтвердили ідею скоротити кількість народних депутатів України.

Як повідомляє РБК-Україна, представник президента в парламенті і головний кандидат на посаду першого віце-спікера Руслан Стефанчук заявив, що над таким законопроектом вже ведеться робота.

"Ми протягом вихідних займалися законопроектами... З приводу цього законопроекту (Про зменшення кількості депутатів, — ред.). Я вам анонсував, що ми будемо вносити багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли — і ми це виконаємо. ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності", — заявив Стефанчук.

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Перше засідання Ради пройде 29 серпня

Перше засідання Ради пройде 29 серпня

Варто відзначити, перше засідання новообраного парламенту відбудеться вже в четвер, 29 серпня. Народні депутати вже в перший день роботи можуть розглянути близько півсотні законопроектів. У тому числі вибрати прем'єр-міністра України і повністю укомплектувати Кабінет міністрів.

Як писав OBOZREVATEL, головним претендентом на посаду нового глави Кабінету міністрів називали заступника глави Офісу президента з економічних питань Олексія Гончарука.

Раніше він очолював Офіс ефективного регулювання, працював юристом, керував "Асоціацією допомоги постраждалим інвесторам".

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Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Jhybkjd Fktdnby
Jhybkjd Fktdnby
Первая сессия ВРУ 9 созыва продлится несколько заседаний.А вторая сессия откроется через несколько дней.Так быстрее принимаются изменеения в Конституцию.
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