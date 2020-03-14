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14 березня • оновлено в 18:27
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Тарас Березовець
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор компанії Berta Communications Всі статті автора

У Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию. И себя

2.4т
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У Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию. И себя.

Немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанном вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к происшедшему в Минске.

Все иное рано или поздно приведёт к полноценной катастрофе его и страну. Это только вопрос времени. Ермак должен быть отправлен в отставку и проведено расследование его деятельности на посту советника, а позже главы ОП. Оппозиция и ответственные граждане должны сейчас сконцентрироваться на этой цели. Только отставка Ермака может спасти Зеленского от неконтролируемого сценария.

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Автор
Тарас Березовець Тарас Березовець
Особи
Володимир Зеленський Андрій Єрмак
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Тараса Березовца
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