У Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию. И себя.

Немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанном вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к происшедшему в Минске.

Все иное рано или поздно приведёт к полноценной катастрофе его и страну. Это только вопрос времени. Ермак должен быть отправлен в отставку и проведено расследование его деятельности на посту советника, а позже главы ОП. Оппозиция и ответственные граждане должны сейчас сконцентрироваться на этой цели. Только отставка Ермака может спасти Зеленского от неконтролируемого сценария.

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