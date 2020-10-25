У Зеленського відповіли на експеримент блогера з опитуванням у Хмельницькому
Організатори опитування "5 запитань від Президента" назвали ситуацію в Хмельницькому провокацією.
Там блогер і координатор громадської організації "Опора" Андрій Попик примудрився сім разів заповнити анкету і опустити її в урну для опитування. Все це він зняв на відео.
Однак організатори опитування вважають цю ситуацію провокацією.
"Якщо ви уважно розглянете відео, можна помітити, що інтерв'юера відвернули, щоб це зняти. І планшеток, на яких так званий блогер заповнює анкету, у наших інтерв'юерів немає. А бланки опитування цього блогера явно принесені з собою.
Вважаємо, що це підготовлена провокація для того, щоб дискредитувати опитування.
Звичайно, соціологічна компанія, яка проводить опитування, перевірить цю інформацію, і якщо вона підтвердиться, результати конкретно цього інтерв'юера в загальному підрахунку враховуватися не будуть", – повідомили OBOZREVATEL.
Сам блогер стверджує, що він запитав дозвіл у інтерв'юера проголосувати вдруге. І потім проголосував ще кілька разів, ставлячи позначки в опитувальному аркуші і опускаючи його в урну.
Відео він виклав на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців.
У ньому він закликав їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах і, крім голосування, відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
25 жовтня, одночасно з відкриттям виборчих дільниць, стартувало і президентське опитування.
Його проігнорував голова Верховної Ради Дмитро Разумков, хоча участь в офіційному голосуванні на виборах взяв.