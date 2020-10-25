У Зеленського відповіли на експеримент блогера з опитуванням у Хмельницькому

Організатори опитування "5 запитань від Президента" назвали ситуацію в Хмельницькому провокацією.

Там блогер і координатор громадської організації "Опора" Андрій Попик примудрився сім разів заповнити анкету і опустити її в урну для опитування. Все це він зняв на відео.

Однак організатори опитування вважають цю ситуацію провокацією.

"Якщо ви уважно розглянете відео, можна помітити, що інтерв'юера відвернули, щоб це зняти. І планшеток, на яких так званий блогер заповнює анкету, у наших інтерв'юерів немає. А бланки опитування цього блогера явно принесені з собою.

Вважаємо, що це підготовлена провокація для того, щоб дискредитувати опитування.

Звичайно, соціологічна компанія, яка проводить опитування, перевірить цю інформацію, і якщо вона підтвердиться, результати конкретно цього інтерв'юера в загальному підрахунку враховуватися не будуть", – повідомили OBOZREVATEL.

Сам блогер стверджує, що він запитав дозвіл у інтерв'юера проголосувати вдруге. І потім проголосував ще кілька разів, ставлячи позначки в опитувальному аркуші і опускаючи його в урну.

Відео він виклав на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL :