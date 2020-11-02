У Зеленського є план "Б" щодо Донбасу, – Кравчук

Кирило Лютий Політика 18:53, 2.11.2020

Глава делегації України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук висловив упевненість, що у президента Володимира Зеленського є план "Б" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Перш за все, я абсолютно переконаний, що такий план "Б" є у президента. Є такий план "Б" і в нашій групі (ТКГ), але я не маю повноважень зараз вам про цей план говорити", – сказав перший президент інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Кравчука, за останній рік Україна активно працювала над врегулюванням питання війни на сході країни.

"І сказати, що ми сиділи і чекали, поки хтось щось робитиме, а ми спостерігали – це було б неправильно і неточно, і навіть образливо. Особисто я сприйняв би це як образу", – зазначив він.

Кравчук також підкреслив, що українська сторона використовує всі можливості "Мінська", однак за необхідності готова шукати додаткові формати переговорів.

"Шість років йде війна, ми зробили і будемо робити далі, а росіяни, щоб ти не робив, кажуть, що не так, тому що у них інша мета. У них мета знищити Україну, очевидно, я так думаю. Тому я переконаний, не можна далі робити вигляд, що ми йдемо вперед, коли вони не дають йти вперед", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, Кравчук раніше заявив, що на нову зустріч "нормандської четвірки" Україна має намір надати свій план дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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