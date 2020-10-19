У Зеленського є два місяці, щоб стати керівником країни, – Палиця

На сьогодні альтернативи Володимиру Зеленському немає, але він повинен почати відчувати відповідальність за долю країни.

Таку думку озвучив лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця в програмі "Відверта розмова" на телеканалі "112 Україна". На його переконання, це або відбудеться до нового року, або вже не станеться.

Проблемою, яку не може вирішити Зеленський, за словами Палиці, є те, що він не контролює ситуацію. Тому, як каже політик, є питання щодо того, чому президентові не доповідає його оточення.

"Нагадує 37-й рік, коли люди, сидячи у в'язницях, писали листи Сталіну й говорили, що Йосип Віссаріонович, мабуть, не знає, що відбувається в Радянському Союзі", – прокоментував Палиця.

Утім, політик переконаний: на нинішній момент кращого президента не буде.

"Він повинен лишатися президентом, але почати відчувати відповідальність за долю країни. І розігнати всіх тих людей, які сіли на потоки, які довели країну до того, що ми опинилися в жахливій економічній і катастрофічній епідемічній ситуації. Це або відбудеться до нового року, або вже не станеться", – зазначив Палиця.