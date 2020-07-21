У Зеленського допустили ляп зі статусом президентки Швейцарії

Пресслужба президента України Володимира Зеленського помилково назвала президентку Швейцарії Симонетту Зоммаруга "главою держави", яка нібито здійснює "державний візит".

Про це повідомили на офіційному сайті президента України. Там зокрема відзначили, що на офіційній церемонії зустрічі в Маріїнському палаці "начальник роти почесної варти відрапортував главам двох держав".

Також в повідомленні кілька разів згадувалося, що президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Зоммаруга "знаходиться в Україні з державним візитом".

У той же час, згідно з конституцією Швейцарії, немає жодної людини, яку вважають главою держави, а тому Зоммаруга не може здійснювати державні візити.

Особливості устрою влади в конфедерації пояснили на офіційному сайті Федеральної Ради Швейцарії.

"На відміну від інших країн, в Швейцарії немає однієї людини, яка є главою держави... Хоча з назви може здатися інакше, президент Швейцарії не є главою держави. Цей пост не займає жодна людина – а (главою держави є) колективний орган, Федеральна рада", – поінформували на сайті.

Національний уряд Швейцарії складається з семи членів, які обираються Об'єднаними федеральними зборами. Кожен федеральний радник призначається Федеральними зборами на один рік в якості президента Конфедерації відповідно до принципу старшинства. Федеральний президент головує на сесіях виконавчої влади та виконує спеціальні церемоніальні обов'язки, особливо за кордоном.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президентка Швейцарії Симонетта Зоммаруга прилетіла в Україну з триденним візитом на запрошення глави держави Володимира Зеленського.