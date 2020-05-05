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6 травня • оновлено в 07:17
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У Зеленського дали відповідь про долю безвізу України з ЄС

5.7т
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Безвізовий режим для України з Євросоюзом не буде скасований.

Чутки, які з'явилися на тлі пандемії COVID-19, спростував заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, передає пресслужба Володимира Зеленського.

За його словами, держави просто будуть поступово відкривати свої кордони для іноземців.

"Від жодного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців або, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими – у нас безвізовий режим не тільки з Європейським союзом", – заявив Жовква.

Ілюстрація. Безвіз

Ілюстрація. Безвіз

Антикор

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський ще після виходу Великобританії з ЄС запропонував прийняти Україну. Він зазначив, що це "дуже зручний момент".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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