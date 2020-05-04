У Зеленського була жорстка розмова з Тищенком через скандал із "Велюром"

Кирило Лютий Політика 01:20, 5.05.2020 Оновлено: 10:25, 5.05.2020

Президент України Володимир Зеленський "жорстко" обговорив із нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком інцидент навколо роботи його столичного ресторану "Велюр" під час карантину.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко ввечері у понеділок, 4 травня, в ефірі токшоу "Свобода слова" на ICTV.

"У президента була дуже жорстка розмова із цим народним депутатом. Дійсно, ніхто не міг працювати. Я сподіваюся, що це буде приклад для інших нардепів: якщо ти народний депутат – не треба робити з себе якогось царя чи ще когось" , – сказав Тимошенко.

Зеленський і Тищенко

Відповідаючи на запитання про результати "жорсткої розмови", він зазначив, що тепер ресторан не працює.

"Не знаю, чи працював він насправді весь цей час, або один день чи два тощо, але він не працює. Жорстка розмова вилилася в те, що для всієї фракції та інших це буде прикладом, що не треба так робити більше", – додав Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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