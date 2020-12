"... And The Oscar goes to... Volodymyr Zelensky, Servant of the people!" Просто не встигаєш дивуватися з цієї спритності. Тобто фракція "Слуга народу", яка контролює комітет, поставила на голосування і дала більшість голосів за ухвалення закону про штрафи (адмінвідповідальність) за недостовірне декларування, ЗАМІСТЬ кримінальної відповідальності, а тепер президент заявляє, що він ЗА кримінальну відповідальність! То чому ж президент не заявив про це ДО голосування? Адже в такому разі його фракція не ухвалила б цю редакцію закону! Слова й дії повністю суперечать одне одному. Кого ви цим хочете обдурити?

Сподіваюся, після такої заяви Зеленський накладе вето на закон про відповідальність за недостовірне декларування, який ухвалила його фракція. І внесе законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне декларування. Нині ситуація все ще в руках президента, він може не допустити ганьби й усе виправити.

Тому що, якщо після такої дивної заяви, він усе ж таки підпише закон, це буде не політичний "Оскар", про який щодня мріє Зеленський, а найгірша "Малина".