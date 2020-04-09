У Зеленського бояться Великодня: українці можуть зірвати карантин

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що карантин через коронавірус дійсно можуть послабити уже 24 квітня, однак за умови, що українці сидітимуть удома й не підуть святкувати Великдень до церков.

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За його словами, нині в ОП можуть прогнозувати сценарії для країни тільки на найближчі два тижні. Про це він розповів в інтерв’ю "УП".

"Великдень і масове скупчення людей біля церков – ми дуже боїмося цього… Розуміємо, що це велике свято. Але закликаємо усіх бути вдома. Якщо просидимо ще два тижні на карантині, можливо, до 24 квітня ми вийдемо на якесь послаблення цієї історії", – сказав Тимошенко.

Керівник ОП, якого також призначили секретарем координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, підкреслив, що зараз вони проводять зустрічі з представниками церков і за участі президента.

Наприклад, в Офісі пропонують проводити телевізійні трансляції служіння, яке починатиметься ще з ночі. Також думають над тим, як можна організувати освячення пасок так, щоб люди не йшли саме до церкви, а залишилися вдома.

"От посвятити фізично – ми зараз підключили "Укрпошту", "Нову пошту", інших – щоб придумати, як це зробити так, щоб було найменше контактів. Нам критично важливо уникнути скупчень", – додав Тимошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко розповів, що в умовах жорсткого карантину через пандемію коронавірусу віряни зможуть долучитися до святкування Великодня, не виходячи з дому.