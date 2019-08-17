"У Зеленського багато шляхів": Джемілєв озвучив план повернення Криму

Для того, щоб повернути Крим, Україна повинна працювати одночасно на декількох напрямках – з міжнародними партнерами, жителями тимчасово окупованих територій, а також безперервно вдосконалювати свою систему безпеки.

Однак розраховувати на те, що це питання вирішиться в короткостроковій перспективі, не варто, зазначив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю "Апострофу".

"Зараз Україна не має можливості самостійно повернути Крим. Але робота в цьому напрямку повинна продовжуватися. У Зеленського є багато шляхів, як це зробити. Треба робити все разом: мобілізувати світову спільноту, працювати з населенням Криму, посилювати стабільність і обороноздатність нашої країни", – сказав він.

Мустафа Джемілєв "Крим. Реалії"

Джемілєв підкреслив, що, перш за все, треба зміцнювати проукраїнську тверду коаліцію. Однак проблема полягає в тому, що у кожної країни є свої інтереси, і вони не роблять все те, що хотілося б Україні.

Крім того, політик не виключив і можливості того, що Україна може отримати пропозицію про повернення Криму навіть від Росії. Однак чи погоджуватися на неї, буде залежати від того, якою саме вона буде.

"Найбільш прийнятний варіант – це коли Росія приносить вибачення за всі скоєні злочини на українській землі, компенсує завдані збитки, виводить всі свої війська з нашої території. Інших варіантів я не бачу", – підсумував Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Член Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що повернути Крим Київ зможе "лише в тому випадку, якщо Україна возз'єднається з Росією".

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