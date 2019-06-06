У Зеленського анонсували звільнення топ-чиновників: названі імена

Наступного тижня (з 10 червня) президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради чотири постанови про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та глави Служби безпеки України Василя Грицака.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, відповідаючи на запитання про плани глави держави щодо звільнення Луценка.

"Що стосується подання на звільнення генерального прокурора, там юридична конструкція складніша, але ми знайшли можливість юридичного обґрунтування.

Володимир Зеленський

Наступного тижня президент України направить до Верховної Ради не три, а чотири подання на звільнення, зокрема, генерального прокурора Юрія Луценка", – сказав Стефанчук.

На запитання ведучої, про яких трьох чиновників ідеться, представник президента відповів: "І тих трьох, у звільненні яких нам відмовили", маючи на увазі постанови, внесені Зеленським у Раду 30 травня.

"Ми будемо показувати, що в ситуації, в якій сьогодні абсолютне нерозуміння і неприйняття [Радою] позицій президента, президент наполягатиме на тому, що це в межах його конституційних повноважень і чекатимемо плідної реакції з боку Верховної Ради", – наголосив Стефанчук.

Юрій Луценко LIGA.net

Павло Клімкін

Василь Грицак 24 канал

Степан Полторак Прес-служба Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський у день інавгурації зажадав відставки генпрокурора Юрія Луценка, а також глави СБУ Грицака і міністра оборони Полторака.

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