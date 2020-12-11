У Зеленського анонсували зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників

Найближчим часом має відбутися зустріч радників голів країн "нормандської четвірки".

Як сказав в коментарі "РБК-Україна" радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, така зустріч можлива після 14 грудня.

За його словами, Росія довгий час не погоджувалася на таку зустріч, але змінила думку після проведення об'єктивного аналізу виконання угод саміту в Парижі.

"Був проведений об'єктивний аналіз паризьких угод – що і як виконано, особливо в гуманітарній частині, розведенні, "перехідній" інфраструктурі, і публічно це було показано", – зазначив Подоляк.

Він додав, що і Франція, і Німеччина погодилися на те, що зустріч на рівні політичних радників потрібна.

"Тому довелося погодитися і Росії", – підкреслив радник.

Нагадаємо, "нормандський формат" з'явився в червні 2014 року після окупації Криму і початку війни на сході України. На чотиристоронніх переговорах глави МЗС і лідери України, Росії, Франції та Німеччини намагаються знайти способи врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні дійсно може відбутися до Нового року.

Президент України Володимир Зеленський у річницю Паризького саміту лідерів країн "нормандського формату" 9 грудня опублікував у соцмережі фото з президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Детально ознайомитися з підсумками саміту в "нормандському форматі" можна в статті OBOZREVATEL про ключові досягнуті домовленості рік тому.