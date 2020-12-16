У Зеленського анонсували "щорічний" форум "COVID-19 нас не зупинить"

Офіс президента Володимира Зеленського запланував проведення 18 грудня онлайн-форуму "COVID-19 нас не зупинить", який назвали "щорічним".

Про це йдеться в листі, розісланому головам обласних державних адміністрацій і підписаному заступником голови ОП Кирилом Тимошенком, який є у розпорядженні OBOZREVATEL.

У ньому сказано, що захід, в якому візьме участь і Зеленський, присвячено підвищенню мотивації підлітків і розвитку лідерських якостей.

"У рамках зазначеного заходу заплановані виступи відомих українських і світових спікерів, блогерів, підприємців, співаків на теми розвитку лідерських і комунікаційних навичок, підприємницького мислення і блогінгу", – йдеться в документі.

Учасникам необхідно заповнити анкети, також для них обіцяють розіграш призів. Організатором виступає Національна рада дітей та молоді.

Разом з тим в ОП просять голів ОДА забезпечити присутність учнів 8-11 класів.

Звернення до глав ОДА.

Водночас на сайті Воловецької РДА опублікували детальну програму, згідно з якою захід розпочнеться о 13:50, а завершиться о 17:20.

Програма форуму. vrda.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі з керівниками вищих навчальних закладів України Зеленський поскаржився на кадровий голод в країні. Президент зазначив, що більша частина студентів не хоче залишатися в Україні.