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У заяві генсека НАТО про Грузію побачили сигнал для України

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Грузія приєднається до Північноатлантичного альянсу, незважаючи на протести з боку Російської Федерації.

Про це заявив під час візиту в Тбілісі генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, додавши, що жодна країна не має права впливати на політику відкритих дверей Альянсу.

"Це сигнал і для України (заява Столтенберга. — Ред.). Усі розповіді про те, що в НАТО не беруть країни з територіальними проблемами, вказівки на фактор Москви і все інше, — просто білий шум. Це і є "протести Москви", язиками місцевих ідіотів", — написав у Facebook колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

"Радіо Свобода"

За його словами, українському суспільству треба зрозуміти, що якщо суспільство хоче досягти мети, то воно досягне її.

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"Головне йти до цієї мети. Грузини йдуть уже 26 років, через війни, важкі реформи і постійний фактор Москви. Україна цей шлях може подолати легше, ніж Грузія", — додав Корчілава.

Раніше екс-директор інфорбюро НАТО в Москві Роберт Пшель заявив OBOZREVATEL, що НАТО не погодиться на постійну перешкоду Росії і на її нескінченні можливості блокувати рішення України, зацікавленої у вступі в Альянс.

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Особа
Йенс Столтенберг
Місце
Грузія
Тег
НАТО
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Порошенко еще галстук не жевал, еще все впереди.
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Белый господин
Белый господин
Он сказал #Скоро. Не завтра, не на следующей неделе или месяце, а скоро. Когда нужно будет, тогда и примем. Вы купились, не так ли?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы тильки чекают и стрыбают. Еще гарно спивают похоронную щеневмерлу
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