У заяві генсека НАТО про Грузію побачили сигнал для України

Грузія приєднається до Північноатлантичного альянсу, незважаючи на протести з боку Російської Федерації.

Про це заявив під час візиту в Тбілісі генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, додавши, що жодна країна не має права впливати на політику відкритих дверей Альянсу.

"Це сигнал і для України (заява Столтенберга. — Ред.). Усі розповіді про те, що в НАТО не беруть країни з територіальними проблемами, вказівки на фактор Москви і все інше, — просто білий шум. Це і є "протести Москви", язиками місцевих ідіотів", — написав у Facebook колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава.

Йенс Столтенберг "Радіо Свобода"

За його словами, українському суспільству треба зрозуміти, що якщо суспільство хоче досягти мети, то воно досягне її.

"Головне йти до цієї мети. Грузини йдуть уже 26 років, через війни, важкі реформи і постійний фактор Москви. Україна цей шлях може подолати легше, ніж Грузія", — додав Корчілава.

Раніше екс-директор інфорбюро НАТО в Москві Роберт Пшель заявив OBOZREVATEL, що НАТО не погодиться на постійну перешкоду Росії і на її нескінченні можливості блокувати рішення України, зацікавленої у вступі в Альянс.

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