У Запоріжжі втретє за два тижні змінився голова облради

Карина Бондаренко Політика 10:19, 24.12.2020 Оновлено: 10:26, 24.12.2020

Голова Запорізької обласної ради Віталій Боговін у середу, 23 листопада, подав у відставку. У ніч на четвер депутати обрали головою Олену Жук від партії "Слуга народу".

Так, очільник облради в Запоріжжі змінився втретє за два тижні, повідомили на сайті відомства. Кандидатуру Жук підтримали 46 депутатів.

"Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Запорізьку облраду жінка очолила вперше в історії.

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