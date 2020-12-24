У Запоріжжі втретє за два тижні змінився голова облради

Голова Запорізької обласної ради Віталій Боговін у середу, 23 листопада, подав у відставку. У ніч на четвер депутати обрали головою Олену Жук від партії "Слуга народу".

Так, очільник облради в Запоріжжі змінився втретє за два тижні, повідомили на сайті відомства. Кандидатуру Жук підтримали 46 депутатів.

"Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Запорізьку облраду жінка очолила вперше в історії.

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