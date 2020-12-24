У Запоріжжі втретє за два тижні змінився голова облради
Голова Запорізької обласної ради Віталій Боговін у середу, 23 листопада, подав у відставку. У ніч на четвер депутати обрали головою Олену Жук від партії "Слуга народу".
Так, очільник облради в Запоріжжі змінився втретє за два тижні, повідомили на сайті відомства. Кандидатуру Жук підтримали 46 депутатів.
"Опівночі 24 грудня депутати Запорізької обласної ради 8-го скликання шляхом таємного голосування обрали головою Запорізької обласної ради Олену Жук", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Запорізьку облраду жінка очолила вперше в історії.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Запоріжжі під час обрання голови обласної ради, яке тривало до ночі суботи, 12 грудня, відбулися бійки між депутатами.
21 грудня в Запорізькій обласній раді колишній глава ОДА Віталій Боговін завів до зали засідань невідомих людей у камуфляжі, які заблокували роботу депутатів.