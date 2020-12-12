У Запоріжжі депутати побилися під час голосування за голову облради

У Запоріжжі під час обрання голови обласної ради, яке тривало до ночі суботи, 12 грудня, сталися бійки між депутатами.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у межах першої сесії Запорізької облради мало відбутися голосування за нового голову в таємному режимі.

На цю посаду були висунуті дві кандидатури – нинішній глава Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін від партії "Слуга народу" та гендиректор ТОВ "Будсервіс" Геннадій Шевченко від партії "Об'єднання" мера міста Володимира Буряка.

За словами деяких депутатів, перед голосуванням виникла "негласна коаліція, створена представниками "Слуги народу", "Опоблоку" і "Батьківщини", які намагалися обрати головою облради Боговіна".

Однак кандидатура Боговіна набрала 40 голосів за необхідного мінімуму в 43 голоси.

Як написав у Facebook депутат Запорізької облради від "Європейської солідарності" Ігор Артюшенко, на сесії сталася "нечесна поразка".

"Так, депутати в бюлетенях ставили не "плюсики" або "галочки", а свої номери! Ба більше, коли вони зрозуміли, що нечесно програли… намагалися винести бюлетені із залу. Але їм це не вдалося. Бюлетені були повернуті", – підкреслив він.

За словами Артюшенка, на заклики депутатів оголосити результати голосування вони не відреагували, а лічильна комісія банально втекла із залу разом з головою ОДА.

"В обласній раді бувало всяке. Але такої ганьби ще не було", – додав представник "ЄС".

У результаті в роботі сесії облради було оголошено перерву до 14:00 15 грудня. Депутати звернулися в поліцію з вимогою дати правову оцінку того, що сталося, і відкрити кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня в Одеській облраді депутати влаштували масову бійку. Вони поламали меблі й техніку. Також постраждала народна депутатка Тетяна Плачкова і співробітник поліції.

Під час проведення першої сесії Сумської районної ради депутати також влаштували бійку.