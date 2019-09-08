У в'язницю за держзраду: в "Слузі народу" жорстко пригрозили Медведчуку

У Верховній Раді хочуть розробити і прийняти законопроєкт, який передбачатиме покарання за ведення переговорів від імені України неуповноваженими на те особами.

З такою ініціативою виступив глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, передає ТСН.

Він зазначив, що для деяких людей в Україні "війна стала приводом для піару", натякаючи на нардепа Віктора Медведчука – одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" і кума голови РФ Володимира Путіна.

"Поїздки політиків до Росії в період війни з декларуванням принципів, які відрізняються від державної політики, не наближають мир, а віддаляють його, оскільки дезінформують російське керівництво і російський народ з приводу справжніх намірів України.

Ми не маємо наміру домовлятися в обхід свого суверенітету, в обхід своїх інтересів. Це росіяни повинні зрозуміти. Тому ці вояжі для того, щоб попіаритися на темі, "нюхнути" газу, це шкідливо. Ціна цього – людські життя. Це треба трактувати тільки так", – заявив Яременко.

Богдан Яременко

За словами депутата, такі дії необхідно розцінювати як державну зраду і карати тюремним ув'язненням.

"Зараз треба, щоб парламент підтримав цю логіку, і я сам розумію небезпеку таких нововведень, тому що ми не повинні зашкодити міжлюдському діалогу. Треба правильно все це виписати, щоб не страждали ті, хто не мають постраждати. Експерти повинні говорити, якийсь обмін думками повинен йти. Але піаритися, представляти інтереси держави не такими, якими вони є, і при цьому намагатися отримати від ворожої держави якісь пільги - це державна зрада. це повинно каратися", - пояснив він.

В "Слузі народу" пригрозили Медведчуку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що володіє інформацією про те, скільки грошей і з якої країни надходить для фінансування партії "Опозиційна платформа - За життя". За його словами, ця історія "погано закінчиться" для Медведчука.

Потім Медведчук прилетів до Росії і поскаржився на Зеленського, після чого Путін пригрозив українському президенту, закликавши не чіпати його кума, прикриваючись демократичними цінностями.

У свою чергу на новий візит Медведчука в РФ відреагував і новий глава СБУ. Іван Баканов заявив, що кум Путіна робить це заради власного політичного піару і не представляв інтереси України.

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