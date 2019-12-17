"В усіх має бути однаковий!" "Слуга народу" зробив заяву про особливий статус Донбасу

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чому в законопроєкті про зміни до Конституції України немає "особливого статусу" Донбасу.
На його думку, всі регіони України повинні мати унікальний статус. Про це він сказав телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"У нас усі регіони особливі. В усіх повинен бути особливий однаковий статус", – заявив нардеп.
Олександр Корнієнко
Він також прокоментував заяву представників невизнаних республік "Л/ДНР" і Кремля про намір вивчити законопроєкт.
"Щодо зацікавленості нашим законом із боку інших країн – це дуже приємно, що вивчається наш конституційний досвід. Можливо, вони для себе щось почерпнуть у плані розвитку демократичних традицій", – наголосив Корнієнко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Під час "нормандського саміту" в Парижі 9 грудня його учасниками було підписано комюніке, один із пунктів якого зобов'язує Україну пролонгувати на 1 рік дію закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
10 грудня депутатами парламентської фракції "Слуга народу" був зареєстрований відповідний законопроєкт, а вже 12-го за нього проголосували.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що особливий статус для Донбасу не буде введений у тій формі, якої хоче домогтися Росія. Він наголосив, що це питання можна обговорювати і тиснути на РФ.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!