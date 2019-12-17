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17 грудня • оновлено в 14:22
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"В усіх має бути однаковий!" "Слуга народу" зробив заяву про особливий статус Донбасу

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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, чому в законопроєкті про зміни до Конституції України немає "особливого статусу" Донбасу.

На його думку, всі регіони України повинні мати унікальний статус. Про це він сказав телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нас усі регіони особливі. В усіх повинен бути особливий однаковий статус", – заявив нардеп.

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Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

Він також прокоментував заяву представників невизнаних республік "Л/ДНР" і Кремля про намір вивчити законопроєкт.

"Щодо зацікавленості нашим законом із боку інших країн – це дуже приємно, що вивчається наш конституційний досвід. Можливо, вони для себе щось почерпнуть у плані розвитку демократичних традицій", – наголосив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
Теги
переговори щодо Донбасу Партія Слуга народу законопроект
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