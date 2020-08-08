У Вінницькій ЦРЛ жоден медик не захворів, – головлікар про захисні костюми від Порошенка

Завдяки Фонду Петра Порошенка, який від початку епідемії передав у Вінницьку центральну районну клінічну лікарню 3,5 тисячі високоякісних захисних костюмів, жоден медик тут не захворів.

Про це розповів головний лікар Олександр Кривов‘яз під час зустрічі колективу медзакладу із Петром та Мариною Порошенками, передає пресслужба політсили. Сьогодні вони передали лікарні ще 200 костюмів та захисні противірусні окуляри.

"Сьогодні від усього колективу ми дякуємо Фонду Петра Порошенка, який ще у квітні надав нам таку допомогу. Надавали допомогу по всій Україні, я знаю. До початку епідемії в нас було історичних 25 протичумних костюмів з 70-80 років. І так ми мали починати свою роботу", – розповів лікар.

Він повідомив, що багатопрофільну лікарню, яка обслуговує до 100 тисяч мешканців району, зобов’язали оперативно стати інфекційним закладом для прийому хворих середньої важкості і важких.

"Ми перетворилися за 2 тижні. Ми отримали від Фонду Порошенка 3,5 тисячі костюмів, це крім масок та інших засобів індивідуального захисту. Завдяки цьому у нас ні один співробітник не захворів на COVID-19", – наголосив головний лікар.

Він також подякував Фонду Порошенка за відновлені по всій країні апарати ШВЛ. "Коли їх взагалі не було. І поки, схоже, досі немає. І дякуємо найголовніше – за мобільну цифрову рентген установку. Ми можемо робити рентген у кожній палаті", – зазначив Кривов‘яз.

Порошенко приїхав у лікарню Вінниці Сайт "Європейської солідарності"

Він також нагадав, що завдяки підтримці Олексія Порошенка з 2016 року в лікарні капітально відремонтували гінекологічне, ЛОР відділення, пологове відділення, відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги, утеплили фасад і відремонтували дах. А найбільше санітарки вдячні за новий ліфт, розповідає головлікар.

"Будівля стара, з 1965 року до 2017 року наші санітарочки носили пацієнтів тяжких на ношах на третій поверх", – згадує керівник лікарні.

"Неоціненна допомога, і найголовніше – що ми були захищені", – наголосив він.

"Це ми з Мариною і нашою командою сьогодні тут, щоб вам подякувати", – зауважив п‘ятий президент.

Порошенко приїхав у лікарню Вінниці Сайт "Європейської солідарності"

"Я постійно питаю нашу команду – в тих лікарнях, де ми взяли шефство, дуже важливо було, щоб лікарі не захворіли. Бо якщо захворіють лікарі – не буде кому лікувати. Це для мене як воїни на фронті. Перше – ти маєш їх захистити, а вже потім вони будуть захищати нашу державу. Саме тому направили кошти в Китай, уклали контракти на 100 тисяч костюмів. 30 тисяч нам з Китаю дали, а 70 тисяч наших костюмів перекупили росіяни. Ми тоді поїхали в Корею, купили там. І загалом понад 130 тисяч костюмів було завезено для всієї України. Але більше за все – на Вінничину", – повідомив Порошенко. Він також зазначив, що більше 50 апаратів ШВЛ були відремонтовані і забезпечені розхідниками. Як наголосив Порошенко, з "коронавірусного фонду" влада не купила жодного апарату ШВЛ.

"Із зібраних 63 мільярдів гривень з державного бюджету у фонд боротьби з коронавірусом – з них закуплено нуль апаратів ШВЛ. Як це так? Куди ж ви діли ці гроші? Їх спрямували на фінансування не лікарів, а силовиків і на дороги. Чому кошти з фонду боротьби з коронавірусом йдуть не на захист лікарів, не на закупівлю медичного обладнання, засобів захисту, а на дороги?" – обурився Порошенко.

Він зауважив, що лише 3 млрд з фонду були розподілені на медичні сфери, а решта не має відношення до коронавірусу – попри те, що статистика останніх тижнів невтішна.

"Вони казали, що подолали коронавірус. А скільки сьогодні захворіли по країні? Майже півтори тисячі. Це історичний максимум. І вчора був вчорашній максимум. А позавчора був позавчорашній історичний максимум. Епідемія йде. А вони відосіки показують. І звичайно, що ми не можемо залишатися байдужими. Тому сьогодні місце нашої команди тут, з вами", – наголосив Порошенко.

Він також вкотре нагадав, що одним з найефективніших заходів під час епідемії є масове тестування. "Ми вимагали, щоб і тести були. Тести безкоштовні, і в першу чергу лікарям, учителям, вихователям у дитячих садках. Ми привезли перші 5 тисяч тестів – і одразу ж виявили дуже багато позитивних тестів", – нагадав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також наголосив, що фракція у парламенті буде боротися за впровадження загального страхування медиків від коронавірусу.

Як відомо, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією "Рошен" і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено більше ста мільйонів гривень.