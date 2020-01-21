"У відставку!" Томенко пройшовся по "малозабезпеченій" міністерці освіти

Міністерка освіти Ганна Новосад має піти у відставку після заяви, що їй не вистачає зарплати в 36 тис. грн, щоб думати про майбутнє і завести дитину.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політик і громадський діяч Микола Томенко, коментуючи скандали з зарплатами членів Кабміну.

Як підкреслив Томенко, "не може міністр, який нічого не зробив у житті, жити на 36-40 тис. грн, коли вся система освіти живе від 5-6 тис. грн".

"Я професор кількох університетів, я знаю реальні зарплати в київських вишах. У середньому по країні викладач з кандидатським ступенем від 12 до 17 тис. грн отримує. Учитель у Києві – 7-8 тис. грн. І таке зморозила міністерка освіти... У нормальних країнах вона б уже не обіймала цю посаду. Якби я був прем'єр-міністром, вона б уже сьогодні написала заяву", – заявив він.

Політик також нагадав, що в Україні "є заслужені люди, вчителі та викладачі з пенсією 2-4 тис. грн".

"Вони що – не люди? Може їм від дітей і онуків відмовитися, що не можуть утримувати? Це переходить якісь моральні речі. На такі речі має бути реакція, на мою думку – однозначно відставка", – зазначив він.

Ганна Новосад 112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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