У Верховній Раді запропонували амністію терористам ''Л/ДНР'': кого можуть звільнити

У Верховній Раді пропонують амністію найманцям, які воювали на боці так званих Л/ДНР. Законопроєкт уже опублікували на сайті парламенту і він активно просувається народними депутатами, які раніше входили до фракції "Опозиційного блоку".

Що конкретно пропонують у Раді і які злочини зійдуть з рук проросійським терористам – з'ясовував OBOZREVATEL.

Про що мова

У законопроєкті №1089 чітко прописані норми, які звільняють учасників бойових зіткнень від кримінальної відповідальності.

Там зазначено, що всі учасники угруповань "Л/ДНР" у період з 28 лютого 2014 року потрапляють під амністію. Для цього учаснику подій в окремих районах Донецької і Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування, треба отримати відповідні заяву.

Звільняються від покарання люди, які підпадають під десятки статей Кримінального Кодексу. Серед основних:

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109);

Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110);

Фінансування дій, скоєних із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України (ст. 110-2);

Шпигунство – передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства (ст. 114-1);

Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (ст. 161);

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст. 197);

Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 261);

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем (ст. 262);

Наруга над державними символами (ст. 338).

Список статей, які потрапляють під амністію

Закон поширюється як на вже звинувачених і засуджених, так і на звинувачуваних. По суті, якщо цю ідею підтримає парламент, то звинувачення будуть зняті з десятків тисяч злочинців, які останніми роками воювали на Донеччині.

Хто автори і як аргументують

Авторами проєкту закону виступили 5 народних депутатів: Вадим Новінський, Дмитро Шпенов, Сергій Магера, Муса Магомедов і Вікторія Гриб. Цю ідею вони пояснюють спробою допомогти президенту України виконати Мінські угоди, а також резолюцію Ради безпеки ООН.

Варто зазначити, що на сайті парламенту опубліковано і альтернативний проєкт закону, авторства нардепів від "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича, Вадима Рабиновича і Василя Німченка. За своєю суттю він є аналогічний основному проєкту.

Прикордонний пункт так званої "ДНР"

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У Раді немає єдиної думки

Виходячи з риторики президента Володимира Зеленського, Україна має намір і надалі продовжувати курс на виконання Мінських угод. Тому тема з амністією учасників бойових дій на Донбасі на боці окупантів так чи інакше вийде на публічне обговорення.

З боку правлячої партії поки єдиної думки щодо теми немає, законопроєктів або будь-яких чітких законодавчих ініціатив також. Більше того, якщо проєкт і буде подано, то ймовірно з подачі глави держави.

При цьому в опублікованих проєктів особливих перспектив не видно. Перш за все через те, що вони подані представниками партій меншості. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже заявив, що здавати інтереси країни у президентській силі не мають наміру.

"Я точно можу сказати – у нас рамка дуже проста: не здавати інтереси України... Зараз я щось буду говорити вам, а потім воно буде змінюватися, бо ми повинні реагувати на, зокрема, міжнародну ситуацію", – пояснив керівник найбільшої фракції.

Як вважає народна депутатка від "Європейської Солідарності" Софія Федина, обговорювати ідеї з амністією в недалекому майбутньому можна, але з певними умовами.

"Це можливо після того, як Росія виведе свої війська з Донбасу, поверне Україні окуповані території і виплатить компенсацію за свою агресію. У такому випадку може і є сенс про щось говорити", – наголосила OBOZREVATEL народна депутатка.

Розкритикували законопроект і в партії "Голос". За словами народного депутата Романа Костенко, перед можливою амністією терористів потрібно провести цілий ряд інших заходів. Перш за все це повний обмін всіх полонених, відновлення Україною контролю за кордоном, а також виведення російської техніки з Донбасу.

"Варто звернути увагу, що проектом не визначено дієвого механізму перевірки осіб: участь особи в збройному конфлікті планується підтверджувати заявою до відповідного органу або посадової особи, тобто залежить виключно від бажання особи і несе ризики для державної безпеки.

Ми підтримуємо необхідність завершення конфлікту і консолідації українського суспільства, проте це можливо лише за умови невтручання Російської Федерації у внутрішні справи України, відновлення повного контролю над тимчасово окупованими територіями і чіткого визначення ступеня шкоди, якої завдали особи, які підпадають цим законом під амністію", – підсумував Костенко.

Яка ситуація зараз

Офіційно в армії псевдореспублік проходять службу близько 40 тисяч осіб. Як ще у 2018 році заявляв воєнний прокурор Анатолій Матіос, ці люди мають непоганий досвід ведення бойових дій, чимало з них проходили інструктаж і підготовку у російських фахівців.

У різні роки чисельність російських військ на Донбасі становила від 200 тисяч (на момент загострення військовий дій у 2014 році) і до декількох тисяч осіб. Найчастіше вони оформлені як військові радники або добровольці з Росії.

Точну кількість терористів, які взяли участь у війні на Донбасі, ніхто назвати не може. Багато інформації засекречено або просто втрачено. Але очевидно, що йдеться про тисячі людей, які пройшли службу у незаконних формуваннях.

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