Масова бійка у Раді: з'явилося відео інциденту

У мережі опублікували відео масової сутички народних депутатів України у сесійному залі Верховної Ради. Вона трапилася під час пленарного засідання 5 грудня.

Фрагмент із бійкою опублікувала в YouTube Анастасія Рокитна, а також канал "Зе! Слуга народу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як парламентарі скупчилися в одному місці й почали штовханину. При цьому спікер Верховної Ради Дмитро Разкумков намагався угамувати їх і закликав зайняти свої робочі місця.

Як з'ясувалося, конфлікт спалахнув між представниками "Слуги народу" Максом Бужанським і Гео Леросом. Зі свого боку члени "Європейської солідарності" та "Голосу" збіглися, щоб розборонити їх.

Бійка у Раді Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 вересня в одному з ресторанів Києва на Дніпровському узвозі трапилася бійка між народними депутатами України минулого і нинішнього скликань.

Конфлікт виник між парламентарієм 8-го скликання з фракції "Батьківщина" Русланом Богданом та членом "Європейської солідарності" Сергієм Алексєєвим.

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