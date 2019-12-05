Головна Новини
5 грудня • оновлено в 14:53
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Масова бійка у Раді: з'явилося відео інциденту

8.5т
Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео масової сутички народних депутатів України у сесійному залі Верховної Ради. Вона трапилася під час пленарного засідання 5 грудня.

Фрагмент із бійкою опублікувала в YouTube Анастасія Рокитна, а також канал "Зе! Слуга народу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як парламентарі скупчилися в одному місці й почали штовханину. При цьому спікер Верховної Ради Дмитро Разкумков намагався угамувати їх і закликав зайняти свої робочі місця.

Як з'ясувалося, конфлікт спалахнув між представниками "Слуги народу" Максом Бужанським і Гео Леросом. Зі свого боку члени "Європейської солідарності" та "Голосу" збіглися, щоб розборонити їх.

Новини
У Раді побилися Береза, Бойко і Шуфрич: з'явилося відео

Бійка у Раді

Бійка у Раді

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 2 вересня в одному з ресторанів Києва на Дніпровському узвозі трапилася бійка між народними депутатами України минулого і нинішнього скликань.

  • Конфлікт виник між парламентарієм 8-го скликання з фракції "Батьківщина" Русланом Богданом та членом "Європейської солідарності" Сергієм Алексєєвим.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
20
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
тащуcь от хоxлосрачей! ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
без стрельбы или гранаты нещитово...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги