У верховній Раді України 21 лютого зафіксували черговий випадок кнопкодавства. Порушником виявився позафракційний народний депутат України від Закарпаття Владіслав Поляк.

Відео з його голосуванням за відсутнього колегу оприлюднили на сторінці проєкту "Чесно" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У Верховній Раді – новий кнопкодав, нардеп Владіслав Поляк. І він – претендент на кримінальну відповідальність за кнопкодавство", – написали автори ролика.

Владіслав Поляк Скріншот відео

Активісти нагадали, що з січня в Україні введена кримінальна відповідальність за кнопкодавство парламентаріїв. У зв'язку з цим вони вимагають реакції від спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і генерального прокурора Руслана Рябошапки.

"Порушник повинен понести відповідальність згідно із законом і після рішення суду сплатити штраф і втратити мандат. І не через п'ять чи десять років, коли цього мандату у нього вже і так не буде", – написали представники "Чесно".

Владіслав Поляк попався на кнопкодавстві Скріншот відео

Разом з тим, вони підкреслили, що криміналізація кнопкодавства не вирішує проблеми. Тому необхідно протестувати і увімкнути сенсорну кнопку, яка вже є в парламенті і яка позбавляє нардепів можливості кнопкодавити.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 лютого за кнопкодавством в сесійній залі Верховної Ради був помічений народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Папієв.

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