У Венедіктової відзвітували про роботу за рік: був присутній Зеленський. Фото

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня працівників прокуратури, які організували в Офисі генпрокурора 1 грудня.

Як повідомили на сайті ОГП, на заході також були присутні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Офісу президента Андрій Єрмак, народні депутати України. Зеленський наголосив, що на оновлену прокуратуру суспільство покладає великі надії.

"Я як президент щиро бажаю вам виправдати їх, ніколи не втрачати власну віру в закон і справедливість, діяти рішуче, швидко, зруйнувати всі стереотипи та досягти історичних успіхів у службі на благо нашої держави. Ну і, звичайно, – міцного здоров’я вам та вашим родинам", – сказав глава держави та вручив працівникам прокуратури держнагороди.

Зеленський в ОГП у День працівників прокуратури gp.gov.ua

Він наголосив, що завдяки їм було притягнуто до відповідальності десятки злочинців, відшкодовано та заощаджено держбюджету мільйони гривень. Крім того, Зеленський відвідав музей прокуратури, який запрацював до свята. У ньому зібрано, зокрема, документи, формений одяг різних часів, стіл головного держобвинувача в Нюрнберзькому процесі, а також стенди зі згадками, особистими речами та світлинами прокурорів, які загинули, захищаючи Батьківщину на Сході України, та інші експонати, що відображають роботу прокурорів у повоєнні часи, після Чорнобильської катастрофи, у зоні АТО та ООС.

Президент вручив прокурорам держнагороди gp.gov.ua

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зі свого боку подякувала працівникам прокуратури за результати роботи і невтомну працю. За її словами, порівняно з минулим роком майже вдвічі вдалося збільшити кількість викритих злочинів у бюджетній сфері та корупційних правопорушень; викрито втричі більше банд та на третину – злочинних угруповань; пред’явлено позовів на суму в понад півтора рази більше, у тому числі в бюджетній сфері – вчетверо більше.

Зазначимо, що на Youtube-каналі ОГП також опублікували відео щодо результатів роботи відомства у 2020 році. Там зауважили, що українська прокуратура цього року пройшла масштабну трансформацію.

"Загалом у 2020 році за процесуального керівництва прокурорів органами правопорядку розслідувалося понад 2 мільйони кримінальних проваджень, з яких до суду скеровано більше 100 тисяч. У кримінальних провадженнях, які наразі перебувають на розгляді в судах, установлено збитків на суму 54 млрд гривень. Забезпечено ефективну реалізацію принципу невідворотності покарання. Загалом цьогоріч затримано більше 11,5 тисяч осіб, за активної участі прокурорів до реального позбавлення або обмеження волі вже засуджено більше 10 тисяч зловмисників", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Ірина Венедіктова та Володимир Зеленський gp.gov.ua

У пресслужбі також зазначили, що у 2020 році було викрито 3 565 корупційних правопорушень, що на чверть більше ніж торік. Збільшилася кількість скерованих до суду обвинувальних актів у таких провадженнях. На 20% більше притягнуто службових осіб і працівників правоохоронних органів та у понад 5 разів збільшилась кількість притягнутих до відповідальності депутатів усіх рівнів. На 15% зросла кількість засуджених за корупцію – 459 осіб проти 398 у 2019 році.

"Цьогоріч викрито втричі більше банд, ніж торік. Злочинних угруповань, виведених на чисту воду за цей період – 352. Зокрема, знешкоджено 30 організованих груп з корумпованими зв’язками, у тому числі 14 угруповань, які діяли в органах влади і управління, а також виявлено 26 злочинних угруповань, які вчиняли злочини у бюджетній сфері. Більше ніж удвічі зросла кількість викритих злочинів у бюджетній сфері, у вчиненні яких особам повідомлено про підозру – 2,3 тисячі проти 1,1 тисяч торік", – сказано у повідомленні.

"Борються за державні мільйони, землю та майно прокурори і в судах. Наразі прокуратура відстоює інтереси держави на понад 90 мільярдів гривень. У 2020 році прокурори, реалізуючи представницькі функції, зуміли наростити обсяги відшкодованих коштів, навіть попри те, що кілька місяців судові розгляди були паралізовані через карантинні обмеження. Сума повернутого сягнула майже 30 мільярдів гривень", – наголосили в ОГП.